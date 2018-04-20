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В школах Екатеринбурга ищут грязные следы «Золушки»
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В школах Екатеринбурга ищут грязные следы «Золушки» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура начала проверку организации питания школьников Екатеринбурга. Особое внимание будет уделено учреждениям, где за это отвечает ЕМУП «Золушка», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.
Ревизия связана с участившимися случаями недомогания учеников, у которых наблюдались одинаковые симптомы — боли в области живота и рвота. К проверке привлечены специалисты региональных управления Роспотребнадзора, УФАС и министерства финансов.
"Будет проверена информация о нарушении санитарных норм при приготовлении пищи, о замене блюд, о нарушении технологии приготовления пищи, в том числе использовании отходов, об утверждении фиктивного меню", — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, проверяющие оценят соблюдение школами бюджетного законодательства на наличие возможных фактов хищения денег, выделенных на льготное питание, а также на вероятные махинации при заключении контрактов на организацию питания учеников.
С начала года ученики многих школ уральской столицы попадали на больничную койку после поглощения столовских обедов. Чаще всего в хронике заболеваний фигурировали учреждения, которые обслуживает «Золушка»: вспышки норовируса были зарегистрированы в школах №№64, 74 и 140. Причиной заражения, по заявлению Роспотребнадзора, в этих случаях стал «человеческий фактор». На днях за медпомощью обратились 7 учеников школы №85.
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