В школах Екатеринбурга ищут грязные следы «Золушки»

Ревизия связана с участившимися случаями недомогания учеников, у которых наблюдались одинаковые симптомы — боли в области живота и рвота. К проверке привлечены специалисты региональных управления Роспотребнадзора УФАС и министерства финансов.

"Будет проверена информация о нарушении санитарных норм при приготовлении пищи, о замене блюд, о нарушении технологии приготовления пищи, в том числе использовании отходов, об утверждении фиктивного меню", — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, проверяющие оценят соблюдение школами бюджетного законодательства на наличие возможных фактов хищения денег, выделенных на льготное питание, а также на вероятные махинации при заключении контрактов на организацию питания учеников.

С начала года ученики многих школ уральской столицы попадали на больничную койку после поглощения столовских обедов. Чаще всего в хронике заболеваний фигурировали учреждения, которые обслуживает «Золушка»: вспышки норовируса были зарегистрированы в школах №№64, 74 и 140. Причиной заражения, по заявлению Роспотребнадзора, в этих случаях стал «человеческий фактор». На днях за медпомощью обратились 7 учеников школы №85.