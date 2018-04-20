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В МГТУ прошло личное первенство по нардам среди студентов
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В МГТУ прошло личное первенство по нардам среди студентов 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В этом увлекательном соревновании, призванном популяризировать восточную игру среди студентов университета, активное участие приняли настоящие любители нардов.
«Среди юношей места распределились следующим образом: 1 место занял студент экологического факультета Алексей Кушнарёв, второе и третье места заняли студенты технологического факультета Роман Ильченко и Байзет Хатков. У девушек победила студентка лечебного факультета Медицинского института Анна Мозгот», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Второе место заняла студентка факультета информационных систем в экономике и юриспруденции Екатерина Тарара.
Третьей стала студентка лечебного факультета Виктория Широкова. Победители и призёры получили в награду за спортивные успехи медали и грамоты.
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