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Студенты и старшеклассники разыграли сценки о финграмотности на Ставрополье
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Студенты и старшеклассники разыграли сценки о финграмотности на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 28 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Семь эстрадных миниатюр представили студенты и школьники Ставрополья на Всероссийской нелеле финансовой грамотности, сообщили STAV.AIF.RU в региональном Минфине.
IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи завершилась выступлением финалистов конкурса студенческих театральных эстрадных миниатюр в СКФУ. Школьники и студенты края подготовили номера на актуальную тему «Осторожно: финансовые мошенники!».
Из 16 заявок в финал прошли семь работ учащихся СКФУ, СтГАУ, школ Ставрополя, Георгиевска и села Старомарьевки. Они предложили сюжеты о неосмотрительных и доверчивых обывателях, которые стали жертвами мошенников и потеряли свои сбережения. В сценических зарисовках участники показали классические сценарии обмана и объяснили, как защититься от жуликов.
Победили на конкурсе десятиклассники МКОУ СОШ №7 села Старомарьевка из команды «Оптимисты». Второе место заняли «Ставропольские вареники» из СКФУ, а третье почётное место ушло в среднюю школу №3 «Финансистам из Георгиевска». Также жюри отметили специальными номинациями команды «КэшБэк» (МБОУ СОШ №28 Ставрополя), «Финансовые акулы» (СКФУ), «Охотники на мошенников» (СтГАУ), «Нерадивые покупатели» (СКФУ).
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