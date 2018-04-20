Студенты и старшеклассники разыграли сценки о финграмотности на Ставрополье

Семь эстрадных миниатюр представили студенты и школьники Ставрополья на Всероссийской нелеле финансовой грамотности, сообщили STAV.AIF.RU в региональном Минфине

IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи завершилась выступлением финалистов конкурса студенческих театральных эстрадных миниатюр в СКФУ. Школьники и студенты края подготовили номера на актуальную тему «Осторожно: финансовые мошенники!».

Из 16 заявок в финал прошли семь работ учащихся СКФУ, СтГАУ, школ Ставрополя Георгиевска и села Старомарьевки. Они предложили сюжеты о неосмотрительных и доверчивых обывателях, которые стали жертвами мошенников и потеряли свои сбережения. В сценических зарисовках участники показали классические сценарии обмана и объяснили, как защититься от жуликов.

Победили на конкурсе десятиклассники МКОУ СОШ №7 села Старомарьевка из команды «Оптимисты». Второе место заняли «Ставропольские вареники» из СКФУ, а третье почётное место ушло в среднюю школу №3 «Финансистам из Георгиевска». Также жюри отметили специальными номинациями команды «КэшБэк» (МБОУ СОШ №28 Ставрополя), «Финансовые акулы» (СКФУ), «Охотники на мошенников» (СтГАУ), «Нерадивые покупатели» (СКФУ).