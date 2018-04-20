Российских школьников протестировали на экстремизм и любовь к родине 

В школах Московского района Санкт-Петербурга провели анонимное анкетирование старшеклассников об их отношении к экстремизму и любви к родине. Как пишет газета «Коммерсант», школьникам предлагалось указать, считают ли они себя патриотами, ставят ли интересы страны выше свои личных, испытывают ли гордость за современное политическое влияние России, готовы ли они защищать страну и отказаться от эмиграции. Снимки такой анкеты были опубликованы накануне в соцсетях. Однако директор одной их указанных школ заявила, что такие бумаги детям не раздавались. При этом в городском комитете по образованию подтвердили, что подобное исследование проводится согласно плану профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.