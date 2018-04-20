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В Самаре таксистов протестируют на знание английского языка
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В Самаре таксистов протестируют на знание английского языка 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
В Самаре таксистов будут учить английскому языку. Водители освоят фразы, которые помогут им найти общий язык с гостями чемпионата мира по футболу.
— Они пройдут курс из девяти видеоуроков. Каждый сможет начать с азов, — сообщили в сервисе «Яндекс».
Например, водители изучат общие фразы приветствия. Также они смогут подсказать англоговорящим клиентам, как найти банкомат или где посмотреть на ту или иную достопримечательность. В конце обучения таксисты пройдут тест, подтверждающий знание иностранного языка.
Ранее в Самарской области преподаватели разработали специальную программу изучения английского для врачей. По ней готовят докторов для чемпионата мира по футболу 2018 года. Сотрудники полиции не остались в стороне и тоже сели за учебники. Курс для правоохранителей разработали в департаменте образования.
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