В Самаре таксистов протестируют на знание английского языка

Самаре таксистов будут учить английскому языку. Водители освоят фразы, которые помогут им найти общий язык с гостями чемпионата мира по футболу.

— Они пройдут курс из девяти видеоуроков. Каждый сможет начать с азов, — сообщили в сервисе «Яндекс»

Например, водители изучат общие фразы приветствия. Также они смогут подсказать англоговорящим клиентам, как найти банкомат или где посмотреть на ту или иную достопримечательность. В конце обучения таксисты пройдут тест, подтверждающий знание иностранного языка.