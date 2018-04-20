Более 200 вакансий предложили работодатели студентам ПсковГУ

«День карьеры» прошел в Псковском государственном университете. «В профориентационном мероприятии приняли участие студенты, руководство вуза, представители органов государственной власти и более 25 работодателей Псковской области . Они предложили будущим выпускникам университета порядка 200 вакансий, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подходящие рабочие места студенты могли найти на нескольких площадках: производственная сфера, образование, услуги, государственное и муниципальное управление. Помимо консультаций по трудоустройству участники посетили серию мастер-классов, подготовленную партнерами ПсковГУ.

»У нас очень много друзей и партнеров. Иначе не может быть, ведь мы работаем под статусом опорного вуза региона», — подчеркнул ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и поблагодарил Администрацию Псковской области, региональное отделение РСПП Торгово-промышленную палату Псковской области за поддержку.

В свою очередь заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева предложила, чтобы в следующем «Дне карьеры» свои вакансии предлагали и представители среднего и малого бизнеса. По ее словам, в настоящее время производственная сфера региона насчитывает более 46 тыс. сотрудников.

Добавим, что «День карьеры» проводится в ПсковГУ во второй раз, задача — помощь выпускникам вуза в трудоустройстве и прохождении производственной практики.