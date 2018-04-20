Ещё
Более 200 вакансий предложили работодатели студентам ПсковГУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 вакансий предложили работодатели студентам ПсковГУ 

АиФ Северо-запад 58 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
«День карьеры» прошел в Псковском государственном университете. «В профориентационном мероприятии приняли участие студенты, руководство вуза, представители органов государственной власти и более 25 работодателей Псковской области. Они предложили будущим выпускникам университета порядка 200 вакансий, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Подходящие рабочие места студенты могли найти на нескольких площадках: производственная сфера, образование, услуги, государственное и муниципальное управление. Помимо консультаций по трудоустройству участники посетили серию мастер-классов, подготовленную партнерами ПсковГУ.
»У нас очень много друзей и партнеров. Иначе не может быть, ведь мы работаем под статусом опорного вуза региона», — подчеркнул ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и поблагодарил Администрацию Псковской области, региональное отделение РСПП и Торгово-промышленную палату Псковской области за поддержку.
В свою очередь заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева предложила, чтобы в следующем «Дне карьеры» свои вакансии предлагали и представители среднего и малого бизнеса. По ее словам, в настоящее время производственная сфера региона насчитывает более 46 тыс. сотрудников.
Добавим, что «День карьеры» проводится в ПсковГУ во второй раз, задача — помощь выпускникам вуза в трудоустройстве и прохождении производственной практики.
АиФ Северо-запад: последние новости
Более 30 млн рублей потратят на благоустройство великолукской школы 40 тонн макулатуры собрали псковские школьники в рамках акции По просьбам жителей возле Палкинской школы построят остановку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300204
Первый русский бордель назвали спасением нации162
Первый легальный бордель открывается в России351
Поклонская ответила Порошенко про князей305
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение