Анжелика Гурова в номинации «Мои разработки: креативные индустрии для развития региона» и Ирина Благирева в номинации «Моя педагогическая инициатива»
18 апреля в Российской академии образования прошло расширенное заседание экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» по обсуждению результатов заочного этапа конкурса.
В конкурсе участвуют школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые из всех регионов России. В этом году работы оцениваются в 17-ти номинациях, к экспертизе были допущено 2380 проектов. В итоговом мероприятии будут рассмотрены 249 проектов из 76 субъектов РФ.
Одними из лучших стали курянки Анжелика Гурова в номинации «Мои разработки: креативные индустрии для развития региона» и Ирина Благирева в номинации «Моя педагогическая инициатива».
Итоги будут подведены 26 мая, которые озвучат на Петербургском международном экономическом форуме, в период празднования 315-летия Санкт-Петербурга.