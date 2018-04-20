Курянки в числе участников очного этапа конкурса «Моя страна — моя Россия»

Анжелика Гурова в номинации «Мои разработки: креативные индустрии для развития региона» и Ирина Благирева в номинации «Моя педагогическая инициатива»

18 апреля в Российской академии образования прошло расширенное заседание экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия » по обсуждению результатов заочного этапа конкурса.

В конкурсе участвуют школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые из всех регионов России. В этом году работы оцениваются в 17-ти номинациях, к экспертизе были допущено 2380 проектов. В итоговом мероприятии будут рассмотрены 249 проектов из 76 субъектов РФ.

Одними из лучших стали курянки Анжелика Гурова в номинации «Мои разработки: креативные индустрии для развития региона» и Ирина Благирева в номинации «Моя педагогическая инициатива».