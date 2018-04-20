Ещё
Курянки в числе участников очного этапа конкурса «Моя страна — моя Россия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курянки в числе участников очного этапа конкурса «Моя страна — моя Россия» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Анжелика Гурова в номинации «Мои разработки: креативные индустрии для развития региона» и Ирина Благирева в номинации «Моя педагогическая инициатива»
18 апреля в Российской академии образования прошло расширенное заседание экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» по обсуждению результатов заочного этапа конкурса.
В конкурсе участвуют школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые из всех регионов России. В этом году работы оцениваются в 17-ти номинациях, к экспертизе были допущено 2380 проектов. В итоговом мероприятии будут рассмотрены 249 проектов из 76 субъектов РФ.
Одними из лучших стали курянки Анжелика Гурова в номинации «Мои разработки: креативные индустрии для развития региона» и Ирина Благирева в номинации «Моя педагогическая инициатива».
Итоги будут подведены 26 мая, которые озвучат на Петербургском международном экономическом форуме, в период празднования 315-летия Санкт-Петербурга.
Курские известия: последние новости
14 апреля куряне напишут «Тотальный диктант» Курская область. Кошкам сделают доступ в подвалы домов Принят закон о прямых платежах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300215
Первый русский бордель назвали спасением нации165
Первый легальный бордель открывается в России351
Поклонская ответила Порошенко про князей307
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение