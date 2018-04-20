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В преддверии Дня Победы в музее школы № 2031 прошел Урок мужества
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В преддверии Дня Победы в музее школы № 2031 прошел Урок мужества 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Основатель музея Галина Пятикрестовская провела его в преддверии праздника 9-го мая. На занятии присутствовали ученики 7-х и 9-х классов школы.
Ребята узнали о жизни деревни Косино во время Великой Отечественной войны. Деревня сейчас является частью района Косино-Ухтомский. Галина Кирилловна рассказала о том, как работала Косинская трикотажная фабрика на нужды фронта, как дети убирали урожай в совхозе после занятий в школе, как женщины отдавали свои пайки детям. Еще прозвучал рассказ о директоре школы Федоре Шунине и старшеклассниках, которые не вернулись с фронта. Кстати, линия фронта проходила недалеко от деревни.
Галина Кирилловна знает о тяжестях и ужасах войны не из книг, она ребенок военных лет. Она делилась с учениками своими воспоминаниями. Галина Пятикрестовская пожелала ребятам видеть войну только в кино и на картинках.
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