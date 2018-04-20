В преддверии Дня Победы в музее школы № 2031 прошел Урок мужества

Основатель музея Галина Пятикрестовская провела его в преддверии праздника 9-го мая. На занятии присутствовали ученики 7-х и 9-х классов школы.

Ребята узнали о жизни деревни Косино во время Великой Отечественной войны. Деревня сейчас является частью района Косино-Ухтомский. Галина Кирилловна рассказала о том, как работала Косинская трикотажная фабрика на нужды фронта, как дети убирали урожай в совхозе после занятий в школе, как женщины отдавали свои пайки детям. Еще прозвучал рассказ о директоре школы Федоре Шунине и старшеклассниках, которые не вернулись с фронта. Кстати, линия фронта проходила недалеко от деревни.

Галина Кирилловна знает о тяжестях и ужасах войны не из книг, она ребенок военных лет. Она делилась с учениками своими воспоминаниями. Галина Пятикрестовская пожелала ребятам видеть войну только в кино и на картинках.