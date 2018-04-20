Детский сад в Бокситогорсеке получил звание образцовый 

«Всероссийский смотр-конкурс „Образцовый детский сад“ проводился с 30 января по 15 марта 2018 года в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на Всероссийском уровне.
В конкурсе приняло участие более 6000 образовательных организаций Российской Федерации.
Среди 1000 лучших организаций дошкольного образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска“. Победители конкурса будут награждены медалями и дипломами Всероссийского смотра-конкурса, а также получат инновационные средства обучения для дошкольного образования.