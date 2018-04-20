Детский сад в Бокситогорсеке получил звание образцовый

«Всероссийский смотр-конкурс „Образцовый детский сад“ проводился с 30 января по 15 марта 2018 года в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на Всероссийском уровне.

В конкурсе приняло участие более 6000 образовательных организаций Российской Федерации