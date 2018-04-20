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Студентов и преподавателей КГУ эвакуировали
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Студентов и преподавателей КГУ эвакуировали 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Утром 20 апреля, за несколько минут до завершения первой пары, в учебном корпусе Калужского государственного университета имени Циолковского на улице Степана Разина была объявлена пожарная тревога. Сразу после этого началась эвакуация студентов и преподавателей. Тревога, к счастью, оказалась учебной. Примерно в 10.10 студентам и преподавателям разрешили вернуться в аудитории. После этого занятия возобновились. Тренировки в Калужской области начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Они проходят не только в торговых центрах, но и в образовательных и социальных учреждениях Калужской области. Накануне пожарные эвакуировали детей и тушили условный пожар в калужском детском оздоровительном лагере «Белка».
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