Для безопасности учеников зауральские школы оснастят техсредствами

Накануне, в Курганской области на совещании с заместителями глав муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам под председательством заместителя Губернатора области по социальной политике Александра Карпова обсуждались дополнительные меры по повышению безопасности детей в образовательных учреждениях.

К таким мерам, в ходе совещания, отнесены: обеспечение учебных заведений региона техническими средствами безопасности, выявление детей групп риска, повышение компетентности сотрудников, осуществляющих охранную деятельность школ.

Участниками совещания было предложено активней вовлекать детей во внеурочную деятельность, участие в мероприятиях, использовать возможности таких детских общественных объединений, как «Российское движение школьников» и «Юнармия».

Российское движение школьников создано в октябре 2015 года. Сегодня в Зауралье отделения движения работают во всех районах и городских округах Курганской области, в него вовлечено 24 тысячи школьников. Они принимают активное участие в мероприятиях не только регионального, но и всероссийского уровня. Аппаратом Российского движения школьников опыт Курганской области рекомендован для применения в других регионах страны. По итогам 2017 года Зауралье вошло в топ-20 лучших субъектов страны рейтинга эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.

Ранее канал «Курганский Дед» напоминал, что Курганская область за счет средств Федерального бюджета для установки на избирательных участках в день выборов 18 марта на сумму 21 млн 688 тыс. 794 рубля получила 122 рамок-металлоискателей и задавался вопросом «Получателем детекторов выступал Департамент науки и образования региона, но ставили их не только в школах, а в разных учреждениях, где они сейчас не нужны, да и к образованию отношения не всегда имеют. Может пора их по школам раздать?»

Использовано фото с сайта todaykhv.ru