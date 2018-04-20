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Московский экономический институт проводит День открытых дверей.
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Московский экономический институт проводит День открытых дверей. 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
19 мая 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, кор.1 Московский экономический институт проводит День открытых дверей.
На мероприятии абитуриенты и их родители получат ответы на все интересующие их вопросы по условиям поступления в ВУЗ, направлениям подготовки и формам обучения в Московском экономическом институте.
В интерактивном режиме будут работать стенды факультетов Института, пройдут мастер-классы.
Приглашаем принять участие в Дне открытых дверей НОЧУ ВО «Московский экономический институт».
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