Московский экономический институт проводит День открытых дверей.

19 мая 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, кор.1 Московский экономический институт проводит День открытых дверей.

На мероприятии абитуриенты и их родители получат ответы на все интересующие их вопросы по условиям поступления в ВУЗ, направлениям подготовки и формам обучения в Московском экономическом институте.

В интерактивном режиме будут работать стенды факультетов Института, пройдут мастер-классы.

Приглашаем принять участие в Дне открытых дверей НОЧУ ВО «Московский экономический институт».