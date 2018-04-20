22 апреля в БГТУ имени Шухова пройдет День открытых дверей

День открытых дверей для выпускников школ и ссузов — будущих абитуриентов опорного вуза Белгородской области — БГТУ им. В. Г Шухова проводит 22 апреля.

Мероприятие состоится в Студенческом ДК, начало в 10.00. Вход свободный.

В программе: знакомство с достижениями вуза, правила приема в университет, ответы на вопросы, встреча с директорами институтов, экскурсия и даже концерт! Все желающие могут задать вопросы руководству университета по ссылке www.bstu.ru/vopros. Ответы на эти вопросы вы услышите на общем собрании в зале СДК.

Напомним, итоги набора — 2017 подтвердили высокий престиж и востребованность направлений подготовки университета. В «Технолог» поступили талантливые ребята практически из всех регионов России , десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс на бюджет составил в среднем 5 человек на место, минимальная сумма баллов, необходимая для поступления, в 2017 году составила 151.

С нового учебного 2018-2019 года в вузе будет открыта военная кафедра. Обучаться военному делу студенты смогут, начиная со второго курса.

В БГТУ им. В. Г. Шухова работают подготовительные курсы, которыми ежегодно охвачено более тысячи человек. Все достижения школьников вносятся в их портфолио и учитываются дополнительными баллами при поступлении в университет.