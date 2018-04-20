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Для омских школ купят 35 новых автобусов
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Для омских школ купят 35 новых автобусов 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
Накануне, 20 апреля, региональное министерство образование объявило четыре аукциона на покупку 35 автобусов для омских школ. На эти цели планируют потратить 64,9 млн рублей.
Отметим, что автобусы купят к началу августа. Они должны быть обурудованы тахографом, системой ГЛОНАСС, а также устройством для ограничения максимальной скорости до 60 км/ч. Вместительность автобусов — минимум 22 места. Победителями аукционов смогут стать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Ожидается, что в 2018 году всего купят около 50 школьных автобусов.
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