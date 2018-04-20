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Пострадавших при нападении в башкирской школе перевели в общие палаты
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Пострадавших при нападении в башкирской школе перевели в общие палаты 

Говорит Москва 2 часа назад
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Башкирии, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
18 апреля утром ученик коррекционного класса школы № 1 в Стерлитамаке во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя. Затем подросток ранил себя, разлил бензин в кабинете и поджёг его. Когда сработала пожарная сигнализация, одна из школьниц, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и педагог были госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В тот же день нападавшего задержали на 48 часов.
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