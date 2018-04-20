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Участие РУТ МИИТТ в мероприятиях World skills позволяет существенно повысить качество подготовки специалистов
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Участие РУТ МИИТТ в мероприятиях World skills позволяет существенно повысить качество подготовки специалистов 

РЖД-Партнер 57 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, это новое направление, оно поддерживается государством, и университет активно участвует в чемпионатах и конкурсах, организуемых ассоциацией. Причем это касается не только студентов и специалистов среднего профессионального образования, но и студентов высшего образования. «Важно, что это не разовый чемпионат, а постоянно действующая система подготовки кадров и обучения специалистов для транспортной отрасли. В соответствии с международными стандартами», добавил он.
WorldSkills International (WSI), это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77 стран.
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