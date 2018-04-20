Участие РУТ МИИТТ в мероприятиях World skills позволяет существенно повысить качество подготовки специалистов

По его словам, это новое направление, оно поддерживается государством, и университет активно участвует в чемпионатах и конкурсах, организуемых ассоциацией. Причем это касается не только студентов и специалистов среднего профессионального образования, но и студентов высшего образования. «Важно, что это не разовый чемпионат, а постоянно действующая система подготовки кадров и обучения специалистов для транспортной отрасли. В соответствии с международными стандартами», добавил он.

WorldSkills International (WSI), это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77 стран.