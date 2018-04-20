Ещё
Детям из одной семьи предложили предоставить преимущество при поступлении в одну школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детям из одной семьи предложили предоставить преимущество при поступлении в одну школу 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Братьям и сестрам школьников могут предоставить преимущественное право поступления в ту же школу. Соответствующее предложение в ближайшие дни министру образования и науки Ольге Васильевой направят депутаты Заксобрания Карелии, сообщает RT.
"В ряде семей есть двое и больше детей. При этом один ребенок уже учится в желаемой школе. И бывает так, что ввиду нехватки мест у его брата или сестры не получается попасть в то же образовательное учреждение", — рассказали в Заксобрании.
Сейчас преимущественное право поступления в школу имеют дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов РФ.
Накануне один из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области предложил штрафовать на 5 тысяч рублей курящих и пьющих беременных женщин.
Москва24: последние новости
Российские школьники напишут первую часть ВПР по русскому языку После ЧП в школе в Стерлитамаке госпитализировали четырех человек Москва онлайн покажет, какими способами приучить школьника к чтению
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300215
Первый русский бордель назвали спасением нации165
Первый легальный бордель открывается в России351
Поклонская ответила Порошенко про князей307
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение