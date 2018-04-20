Детям из одной семьи предложили предоставить преимущество при поступлении в одну школу

Братьям и сестрам школьников могут предоставить преимущественное право поступления в ту же школу. Соответствующее предложение в ближайшие дни министру образования и науки Ольге Васильевой направят депутаты Заксобрания Карелии , сообщает RT.

"В ряде семей есть двое и больше детей. При этом один ребенок уже учится в желаемой школе. И бывает так, что ввиду нехватки мест у его брата или сестры не получается попасть в то же образовательное учреждение", — рассказали в Заксобрании.

Сейчас преимущественное право поступления в школу имеют дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов РФ