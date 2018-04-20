Детям из одной семьи предлагают давать преимущество на поступление в одну школу

Депутаты Заксобрания Карелии предложили дать братьям и сестрам школьников преимущество при поступлении в одно и тоже учебное заведение. Данная инициатива в ближайшие дни будет представлена министру образования и науки Ольге Васильевой . Об этом сообщил сайт RT cо ссылкой на пресс‐службу регионального парламента.

В документе говорится, что по действующему законодательству преимущественное право в школу есть у детей военнослужащих, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации . При этом местные власти, учителя, родители просят депутатов Заксобрания ввести аналогичные преференции для ребят, чьи родственники уже учатся в выбранном учебном учреждении.

В ряде семей есть двое и больше детей. При этом один ребёнок уже учится в желаемой школе. И бывает так, что ввиду нехватки мест его брату или сестре не получается попасть в то же образовательное учреждение. Депутаты выступают за то, чтобы такое преимущественное право было и чтобы дети из одной семьи могли учиться вместе

После рассмотрения этого обращения Минообразованием, соответствующие поправки могут быть внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации».