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Детям из одной семьи предлагают давать преимущество на поступление в одну школу
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Детям из одной семьи предлагают давать преимущество на поступление в одну школу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Заксобрания Карелии предложили дать братьям и сестрам школьников преимущество при поступлении в одно и тоже учебное заведение. Данная инициатива в ближайшие дни будет представлена министру образования и науки Ольге Васильевой. Об этом сообщил сайт RT cо ссылкой на пресс‐службу регионального парламента.
В документе говорится, что по действующему законодательству преимущественное право в школу есть у детей военнослужащих, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации. При этом местные власти, учителя, родители просят депутатов Заксобрания ввести аналогичные преференции для ребят, чьи родственники уже учатся в выбранном учебном учреждении.
В ряде семей есть двое и больше детей. При этом один ребёнок уже учится в желаемой школе. И бывает так, что ввиду нехватки мест его брату или сестре не получается попасть в то же образовательное учреждение. Депутаты выступают за то, чтобы такое преимущественное право было и чтобы дети из одной семьи могли учиться вместе
После рассмотрения этого обращения Минообразованием, соответствующие поправки могут быть внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Со следующего учебного года медали в школах будут выдавать с учетом результатов ЕГЭ. Об этом заявили представители Рособрнадзора. В ведомстве собираются установить порог единого госэкамена, который возьмут за основание для выдачи медали за особые успехи.
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