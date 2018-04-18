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Напавший на школьников в Стерлитамаке подросток объяснил мотивы своего поступка
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Напавший на школьников в Стерлитамаке подросток объяснил мотивы своего поступка 

Говорит Москва 18 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Он заявил, что «ненависть к ребятам из класса копилась давно». «Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать ещё в прошлом году», — приводит слова подозреваемого Telegram-канал Mash. Юноша признался, что несколько лет состоит в закрытых группах в соцсети, посвящённых нападению на школу в Колорадо в 1999 году. По словам школьника, последней каплей для него стал конфликт с матерью, которая прочитала его переписку и запретила пользоваться компьютером.
Сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса пришёл в школу в Стерлитамаке с канцелярским ножом. Он ранил одноклассницу и учителя, потом поджёг кабинет. Одна девочка, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. Сам злоумышленник пытался покончить с собой.
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