Напавший на школьников в Стерлитамаке подросток объяснил мотивы своего поступка 

Он заявил, что «ненависть к ребятам из класса копилась давно». «Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать ещё в прошлом году», — приводит слова подозреваемого Telegram-канал Mash. Юноша признался, что несколько лет состоит в закрытых группах в соцсети, посвящённых нападению на школу в Колорадо в 1999 году. По словам школьника, последней каплей для него стал конфликт с матерью, которая прочитала его переписку и запретила пользоваться компьютером.
Сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса пришёл в школу в Стерлитамаке с канцелярским ножом. Он ранил одноклассницу и учителя, потом поджёг кабинет. Одна девочка, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. Сам злоумышленник пытался покончить с собой.