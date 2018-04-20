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В лицее №177 больше 1 500 детей, хотя он рассчитан на 864 учеников
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В лицее №177 больше 1 500 детей, хотя он рассчитан на 864 учеников 

Казанский Портал 1 час назад
Лицей №177 на улице Мусина переполнен. Он рассчитан на 864 учеников, но занятия посещают больше 1 500 детей. Им приходится учиться в две смены.
«С одной стороны, радует, что школа очень востребована. Помимо микрорайона, который за нами закреплен, и каждый год он становится все больше, к нам приходят дети и из других микрорайонов Казани. Они хотят к нам попасть, и мы их тоже с удовольствием берем в школу. Но проблема переполненности существует», — заявил директор лицея Ильдар Имамов.
Лицей №177 официально признан лучшей образовательной организацией Татарстана по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.
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