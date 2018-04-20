В лицее №177 больше 1 500 детей, хотя он рассчитан на 864 учеников

Лицей №177 на улице Мусина переполнен. Он рассчитан на 864 учеников, но занятия посещают больше 1 500 детей. Им приходится учиться в две смены. «С одной стороны, радует, что школа очень востребована. Помимо микрорайона, который за нами закреплен, и каждый год он становится все больше, к нам приходят дети и из других микрорайонов Казани . Они хотят к нам попасть, и мы их тоже с удовольствием берем в школу. Но проблема переполненности существует», — заявил директор лицея Ильдар Имамов. Лицей №177 официально признан лучшей образовательной организацией Татарстана по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии. Читайте также: В казанских школах усилят меры безопасности