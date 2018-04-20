Власти Башкирии рассказали, когда окончится учебный год 

В Министерстве образования озвучили даты последних звонков и вручения аттестатов. Ведомство рекомендует проводить торжественные мероприятия в следующие дни:
25 мая 2018 года (пятница) — линейка у одиннадцатиклассников, посвященная Последнему звонку;
23 июня 2018 года (суббота) — торжественное вручение аттестатов о среднем образовании;
24 мая 2018 (четверг) — торжественная линейка и последний звонок у девятиклассников.
Дату вручения аттестатов выпускникам девятых классов школы выбирают сами, с учетом подведения итогов экзаменов.
Письмо с рекомендациями ведомство уже отправило в города республики. Кроме того, руководителям учебных заведение посоветовали с особым вниманием отнестись к обеспечению безопасности на мероприятиях.