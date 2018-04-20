Власти Башкирии рассказали, когда окончится учебный год

Министерстве образования озвучили даты последних звонков и вручения аттестатов. Ведомство рекомендует проводить торжественные мероприятия в следующие дни:

25 мая 2018 года (пятница) — линейка у одиннадцатиклассников, посвященная Последнему звонку;

23 июня 2018 года (суббота) — торжественное вручение аттестатов о среднем образовании;

24 мая 2018 (четверг) — торжественная линейка и последний звонок у девятиклассников.

Дату вручения аттестатов выпускникам девятых классов школы выбирают сами, с учетом подведения итогов экзаменов.

Письмо с рекомендациями ведомство уже отправило в города республики. Кроме того, руководителям учебных заведение посоветовали с особым вниманием отнестись к обеспечению безопасности на мероприятиях.