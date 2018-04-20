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Названы даты Последних звонков и Выпускного в Башкирии
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Названы даты Последних звонков и Выпускного в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В минобре Башкирии назвали даты проведения в школах Последних звонков и вручения аттестатов о среднем общем образовании — Выпускного.
Так, торжественные линейки, посвященные Последнему звонку у 11-ых классов, пройдут 25 мая (пятница). У 9-ых классов Последний звонок состоится 24 мая. А вот Выпускной и торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании пройдёт у всех одиннадцатиклассников республики 23 июня. В министерстве отметили, что дату Выпускного у 9-ых классов каждый муниципалитет определяет самостоятельно.
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