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Детям из одной семьи предлагают давать преимущественное право поступления в одну школу
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Детям из одной семьи предлагают давать преимущественное право поступления в одну школу 

RT на русском 2 часа назад
Депутаты Заксобрания Карелии предлагают дать братьям и сёстрам школьников преимущественное право поступления в ту же образовательную организацию. Соответствующее обращение в ближайшие дни будет направлено министру образования и науки Ольге Васильевой. Об этом RT сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В обращении (есть в распоряжении RT) говорится, что по действующему закону преимущественное право поступления в школу есть у детей сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации.
При этом в адрес депутатов Заксобрания поступают множественные обращения от местных властей, учителей и родителей о необходимости введения аналогичного преимущества для детей, чьи братья или сёстры уже учатся в выбранной для поступления школе.
«В ряде семей есть двое и больше детей. При этом один ребёнок уже учится в желаемой школе. И бывает так, что ввиду нехватки мест его брату или сестре не получается попасть в то же образовательное учреждение. Депутаты выступают за то, чтобы такое преимущественное право было и чтобы дети из одной семьи могли учиться вместе», — пояснили RT в Заксобрании.
Предполагается внести соответствующие поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», отметили в пресс-службе парламента.
Ранее стало известно, что Рособрнадзор намерен обнародовать список школ, завышающих оценки учащимся по итогам Всероссийской проверочной работы (ВПР).
RT на русском: последние новости
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