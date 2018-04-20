Детям из одной семьи предлагают давать преимущественное право поступления в одну школу

Депутаты Заксобрания Карелии предлагают дать братьям и сёстрам школьников преимущественное право поступления в ту же образовательную организацию. Соответствующее обращение в ближайшие дни будет направлено министру образования и науки Ольге Васильевой . Об этом RT сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В обращении (есть в распоряжении RT) говорится, что по действующему закону преимущественное право поступления в школу есть у детей сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации

При этом в адрес депутатов Заксобрания поступают множественные обращения от местных властей, учителей и родителей о необходимости введения аналогичного преимущества для детей, чьи братья или сёстры уже учатся в выбранной для поступления школе.

«В ряде семей есть двое и больше детей. При этом один ребёнок уже учится в желаемой школе. И бывает так, что ввиду нехватки мест его брату или сестре не получается попасть в то же образовательное учреждение. Депутаты выступают за то, чтобы такое преимущественное право было и чтобы дети из одной семьи могли учиться вместе», — пояснили RT в Заксобрании.

Предполагается внести соответствующие поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», отметили в пресс-службе парламента.