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Мэр Уфы проинспектировал строительство новой школы
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Мэр Уфы проинспектировал строительство новой школы 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Глава города Ирек Ялалов побывал на стройплощадке школы № 1 в Уфе. Учебное заведение почти готово.
Ежедневно на стройплощадке работают 150 рабочих — они стараются как можно быстрее сдать объект, хотя школу планировали отремонтировать только к концу 2018 года. Как показал осмотр, четырехэтажный новый корпус уже возведен, рабочие установили 95% окон, доделывают кровлю. В здании уже положили пол, шпаклюют стены и потолки, ведут отделочные работы внутри.
До конца срока сдачи нужно будет завершить отделку корпуса и благоустройство территории, а также завезти новое оборудование в классы.
— Для нас это очень важный проект, он — пилотный для реализации программы реновации уфимских школ. На сегодняшний день порядка 40 учебных заведений нуждаются в обновлении, — сообщил Ирек Ялалов.
Подрядчик сообщил, что школу сдадут намного раньше срока — уже к 1 сентября школьники смогут сесть за новые парты. В учебном заведении смогу учиться 775 учеников. Для них откроют два спортзала, зал ритмики, игровые комнаты и классы для продленки. Будет работать библиотека и актовый зал на 315 мест.
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