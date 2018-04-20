Мэр Уфы проинспектировал строительство новой школы

Глава города Ирек Ялалов побывал на стройплощадке школы № 1 в Уфе . Учебное заведение почти готово.

Ежедневно на стройплощадке работают 150 рабочих — они стараются как можно быстрее сдать объект, хотя школу планировали отремонтировать только к концу 2018 года. Как показал осмотр, четырехэтажный новый корпус уже возведен, рабочие установили 95% окон, доделывают кровлю. В здании уже положили пол, шпаклюют стены и потолки, ведут отделочные работы внутри.

До конца срока сдачи нужно будет завершить отделку корпуса и благоустройство территории, а также завезти новое оборудование в классы.

— Для нас это очень важный проект, он — пилотный для реализации программы реновации уфимских школ. На сегодняшний день порядка 40 учебных заведений нуждаются в обновлении, — сообщил Ирек Ялалов.

Подрядчик сообщил, что школу сдадут намного раньше срока — уже к 1 сентября школьники смогут сесть за новые парты. В учебном заведении смогу учиться 775 учеников. Для них откроют два спортзала, зал ритмики, игровые комнаты и классы для продленки. Будет работать библиотека и актовый зал на 315 мест.