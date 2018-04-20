Под Петербургом избили школьника за украинское происхождение

Поводом для проведения проверки стала появившаяся в четверг в СМИ информация «об избиении в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области ученика шестого класса его одноклассниками», сообщила пресс-служба СУ СК.

Речь идет о видео, на котором школьники наносят сверстнику удары руками и ногами по голове. Причиной избиения называется факт рождения мальчика на Украине , сообщает 47news . Ребенок якобы периодически приходит домой с синяками.

В настоящее время следственный орган проводит «проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия».