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Под Петербургом избили школьника за украинское происхождение
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Под Петербургом избили школьника за украинское происхождение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
СУ СК России по Ленинградской области начата доследственная проверка по появившемуся в СМИ сообщению об избиении ученика одной из сельских школ.
Поводом для проведения проверки стала появившаяся в четверг в СМИ информация «об избиении в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области ученика шестого класса его одноклассниками», сообщила пресс-служба СУ СК.
Речь идет о видео, на котором школьники наносят сверстнику удары руками и ногами по голове. Причиной избиения называется факт рождения мальчика на Украине, сообщает 47news. Ребенок якобы периодически приходит домой с синяками.
В настоящее время следственный орган проводит «проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия».
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