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В Михайловской военной артиллерийской академии выпускники готовятся к завершающему этапу обучения
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В Михайловской военной артиллерийской академии выпускники готовятся к завершающему этапу обучения 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
После защиты выпускные квалификационные работы будут размещены в электронной библиотечной системе Михайловской военной артиллерийской академии.
В Михайловской военной артиллерийской академии состоялось мероприятие в ходе, которого был проведён инструктаж выпускников 2018 года по государственной итоговой аттестации (ГИА). На мероприятии присутствовали члены государственных экзаменационных комиссий, начальники факультетов, почти 700 выпускников.
Перед собравшимися выступили заместитель начальника академии по научной и учебной работе полковник Сергей Буг и начальник учебно-методического отдела полковник Алексей Сапожников. Присутствующих в очередной раз проинформировали о регламентирующих ГИА руководящих документах. Выпускникам подробно рассказали о порядке проведения, видах, формах, сроках и местах проведения ГИА, условиях, порядке подачи и рассмотрения апелляций, и напомнили об особенностях выполнения выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2018 году.
В 2018 году более 55 процентов общего количества работ выпускников и 100 процентов ВКР, выполняемых кандидатами на окончание академии с «золотой медалью» и красным дипломом будут рецензироваться вне академии.
Написания ВКР каждого выпускника контролирует научный руководитель. Тексты ВКР подлежат обязательной проверке на объем заимствования.
Защита ВКР является заключительным аттестационным испытанием государственной итоговой аттестации слушателей и курсантов.
После защиты ВКР разместят в электронной библиотечной системе Михайловской военной артиллерийской академии.
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