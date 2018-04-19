Победителей конкурса «Педагог года‐2018» наградили в Одинцове

В Одинцове наградили лучших школьных учителей и воспитателей детских садов. Победителями и лауреатами конкурса «Педагог года‐2018» стали 22 работника образования. Для победы участникам пришлось пройти непростые этапы и показать свое мастерство.

Галина Кириченко преподает более 30 лет. Все это время она — учитель начальных классов в Одинцовской лингвистической гимназии. Своих трехклашек Галина не только обучает основной школьной программе, но и воспитывает в них любовь к экологии и окружающей среде.

Когда я закончила институт, я поняла, что я должна нести детям то, чему меня научили. А научили в детстве меня многому — я ходила и в походы, мы собирали тогда макулатуру, металлолом, мы участвовали в разных акциях

— Галина Кириченко, учитель начальных классов в Одинцовской лингвистической гимназии.

«Час земли», «Соблюдай чистоту», «Сохрани воду — спаси мир» — все это названия экологических акций и фестивалей, в которых Галина вместе со своим классом участвуют регулярно. В этом году учитель начальных классов решила побороться за звание «Педагог

года-2018

». Класс такое желание поддержал.

Этот конкурс — районный и проводят его каждый год. Для победы учителям и воспитателям нужно было пройти несколько испытаний — презентовать себя, провести учебное занятие, защитить авторский проект и организовать воспитательное мероприятие. А вот подвели итоги конкурса уже в спортивно-зрелищном

комплексе.

На сегодняшней церемонии мы подводим итоги сразу четырех профессиональных конкурсов за 2018 год. И важность таких конкурсов — выявить лучших педагогов и направить работу этих педагогов на обмен опытом

Тема церемонии в этом году необычная — все конкурсанты оказались на борту большого авиалайнера. Зал украсили в голубых тонах, а девиз праздника звучал так: «Время лететь».

Лучших педагогов по традиции наградил глава района.

Наши учителя, воспитатели, педагоги образовательных школ, школ искусств, сотрудники системы образования — особенные люди. Умные, активные, творческие, целеустремленные. И я хочу сказать вам, что Одинцовский район гордится вами и вашими успехами

Победителями и лауреатами стали 22 сотрудника сферы образования. Кстати, Галина Кириченко победила в марафоне «Учительство Подмосковья — воспитанию будущего поколения России !» и получила сертификат на премию в размере 120 тысяч рублей. Галина призналась, что потратит приятный денежный бонус на мастер-класс

по совершенствованию педагогического мастерства.