Ещё
Британский школьник, который знает, что такое настоящее одиночество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский школьник, который знает, что такое настоящее одиночество 

Карельские вести 31 минуту назад
На шотландском острове Аут-Скеррис работает одно единственное учебное учреждение — школа, в которой учится один единственный ученик — 10-летний Арон Андерсон. У него нет одноклассников, обедает и играет мальчик тоже в одиночестве. Когда вырастет, Арон хочет пойти по стопам отца и стать рыбаком. Сейчас он учит только основные предметы: английский язык, математику, кулинарию и труд. В его школе есть 2 классные комнаты, музыкальный класс и небольшая библиотека. Раньше здесь в свое время учились старшие братья мальчика, но сейчас они учатся в другом городе, до которого нужно добираться 2 часа по морю, и приезжают домой только на каникулы. Арон признается, что это немного необычно — быть единственным подростком на всем острове, но он умеет себя занять и говорит, что пока не хочет отсюда уезжать. Это Арон Андерсон
Так выглядит его класс
В свободное от уроков время
Школа на острове Аут-Скеррис
Любимица Арона — собака по кличке Тили
Мама мальчика Денис Андерсон
Собачка Мили, которая стала школьнику лучшим другом
Арон часто помогает маме на работе в магазине
На острове
Карельские вести: последние новости
Проект обязательного для всех распределения после ВУЗа ужаснул студентов Пора домой: российских студентов вернут из «недружественной» Великобритании Каждый пятый молодой специалист не подтвердил своей квалификации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение216
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии322
РФ и США могут прервать авиасообщение289
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег160
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение