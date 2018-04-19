Британский школьник, который знает, что такое настоящее одиночество

На шотландском острове Аут-Скеррис работает одно единственное учебное учреждение — школа, в которой учится один единственный ученик — 10-летний Арон Андерсон. У него нет одноклассников, обедает и играет мальчик тоже в одиночестве. Когда вырастет, Арон хочет пойти по стопам отца и стать рыбаком. Сейчас он учит только основные предметы: английский язык, математику, кулинарию и труд. В его школе есть 2 классные комнаты, музыкальный класс и небольшая библиотека. Раньше здесь в свое время учились старшие братья мальчика, но сейчас они учатся в другом городе, до которого нужно добираться 2 часа по морю, и приезжают домой только на каникулы. Арон признается, что это немного необычно — быть единственным подростком на всем острове, но он умеет себя занять и говорит, что пока не хочет отсюда уезжать. Это Арон Андерсон

Так выглядит его класс

В свободное от уроков время

Школа на острове Аут-Скеррис

Любимица Арона — собака по кличке Тили

Мама мальчика Денис Андерсон

Собачка Мили, которая стала школьнику лучшим другом

Арон часто помогает маме на работе в магазине

На острове