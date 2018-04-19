19 апреля для учащихся рязанских вузов была организована экскурсия в городскую администрацию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Студентам рассказали о работе аппарата и структурных подразделений органа власти, об истории его создания.
Он отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возможности прохождения стажировки в администрации города.
«Начиная с первых ступеней муниципальной службы вы приобретете необходимый опыт и сможете двигаться вверх по карьерной лестнице. Главное — не бояться работы», — подчеркнул Сергей Карабасов.