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Сергей Карабасов рязанским студентам: «Главное — не бояться работать»
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Сергей Карабасов рязанским студентам: «Главное — не бояться работать» 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
19 апреля для учащихся рязанских вузов была организована экскурсия в городскую администрацию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Студентам рассказали о работе аппарата и структурных подразделений органа власти, об истории его создания.
Он отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возможности прохождения стажировки в администрации города.
«Начиная с первых ступеней муниципальной службы вы приобретете необходимый опыт и сможете двигаться вверх по карьерной лестнице. Главное — не бояться работы», — подчеркнул Сергей Карабасов.
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