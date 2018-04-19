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Трудовая династия учителей из села Большая Глушица рассказала о своей 200-летней истории
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Трудовая династия учителей из села Большая Глушица рассказала о своей 200-летней истории 

ТРК Губерния 1 час назад
Самарский регион готовится к Празднику Весны и Труда. В этот день шествие совершат трудовые коллективы — представители различных профессий. Принимать поздравления будут и те, кто передает навыки своего ремесла из поколения в поколение — трудовые династии. Одна из таких уже более двух веков придерживается семейных традиций — это педагоги из села Большая Глушица. Своей историей потомственные учителя поделились с нашей съемочной группой.
Всю свою жизнь Валентина Рыгалова посвятила работе с малышами. Музыкальный руководитель детского сада «Одуванчик» села Большая Глушица открывает удивительный мир добрых песен для маленьких воспитанников, чтобы развивать в них светлые чувства: «Детям нравится, и много детей поступает после детского сада в музыкальную школу, много детей учатся в музыкальной школе. Мама одна говорит: „Валентина Петровна, благодаря тебе мои дети учатся в музыкальной школе“, а их трое. Я так думаю, что прививаю любовь к музыке».
В профессии — более полувека. По окончании Сызранского педагогического училища стала работать в детском доме, позже жизненный путь привел Валентину Рыгалову в садик, с которым она не расстается до сих пор. В 1971 году она вышла замуж. В семье супруга все были педагогами: отец — Владимир Дмитриевич — учитель русского языка и литературы, учитель труда Большеглушицкой восьмилетней школы, мама — Варвара Георгиевна, она там же преподавала в начальных классах. «Вот Владимир Дмитриевич, мой свекр, он как-то вот задумался династию сделать. Начал считать, кто сколько проработал, в общем, набралось много лет», — поделилась Валентина Рыгалова.
Если сложить, целая трудовая эпоха — 257 лет. Пойти по стопам родных решила и дочь Валентины Рыгаловой. Татьяна учит детей начальных классов, как в свое время бабушка — Варвара Жданенкова. Десятилетней девочкой Татьяна Рыгалова уже проявляла большой интерес к профессии. «Изо дня в день я видела, как бабушка проверяет тетради, я садилась вместе с ней, проверяла тоже тетради, училась я в той же школе, где работала бабушка. Видела, как она готовится к урокам — мне все это очень нравилось, поэтому с детства я знала, что буду только учителем», — рассказала педагог.
Учитель не по долгу, а по призванию. Татьяна Рыгалова работает в школе 25 лет. И больше всего внучка гордится заслугами своей бабушки, ведь множество знаний и навыков хорошего педагога она приобрела благодаря ей: «Когда я готовила первые открытые уроки, бабушка еще была жива, и обязательно я консультировалась с ней, потому что я знала, что это был Учитель с большой буквы, интеллигент, и поэтому ее советы всегда мне помогали в жизни».
На работе, среди детей, семья Рыгаловых проводит большую часть времени. Надеются, что их потомки не свернут с намеченного пути и тоже станут учителями. Сейчас они с нетерпением ждут итогов конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области», где накануне Праздника Весны и Труда назовут победителя.
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