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Ученики школы №933 собрали 3730 килограмм макулатуры
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Ученики школы №933 собрали 3730 килограмм макулатуры 

Управа района Бирюлево Западное 53 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Итоги экологической акции «Бумажный бум» подвели в школе №933 в четверг, 19 апреля. Учащиеся вместе с родителями собрали 3730 килограмм макулатуры.
«Ребята вместе с родителями очень ждали эту акцию и заранее к ней готовились», — рассказали редакции «Обозрение. Бирюлево Западное» в администрации школы.
В соревновании начальной и старшей школы победила началка, их результат: 2354 килограмма макулатуры. В конкурсе среди первых-пятых классов первое место заняли ученики 4 «Б» — они собрали 445 килограмм. Второе место занял 4 «Г» и их 274 килограмма. А третье место досталось 3 «Б» классу с результатом в 261 килограмм.
В зачете среди шестых-одиннадцатых классов первое место заняли ученики 9 «В» с результатом в 609 килограмм. Второе место у 7 «Г» и их 169,7 килограмма, а на третье попал 6 «А» и их результат в 106 килограмм.
«Очень важно знать, что переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт/ч электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг углекислого газа», — заметили в администрации школы.
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