Строительство школы на 300 мест в Долгопрудном планируется завершить в октябре-декабре

Строительство начальной школы на 300 мест в Долгопрудном планируется завершить в IV квартале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к очередной плановой проверке строительства начальной общеобразовательной школы на 300 мест на ул. Дирижабельная в городском округе Долгопрудный. Планируемый срок завершения работ — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания школы площадью 6 тыс. 642 кв. м, где разместятся 12 классов, актовый зал, библиотека с читальным залом, музыкальный зал, столовая, два спортивных зала и медицинский блок. На прилегающей территории будет обустроена спортивная площадка, легкоатлетическое ядро, зоны отдыха. Также учтена доступность объекта для маломобильных групп населения.

«В настоящее время на объекте ведется устройство внутренних перегородок, монтаж внутренних инженерных систем», — добавили в пресс-службе.

Заказчиком выступает управление образования администрации городского округа Долгопрудный.