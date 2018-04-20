Ещё
Строительство школы на 300 мест в Долгопрудном планируется завершить в октябре-декабре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство школы на 300 мест в Долгопрудном планируется завершить в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Строительство начальной школы на 300 мест в Долгопрудном планируется завершить в IV квартале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к очередной плановой проверке строительства начальной общеобразовательной школы на 300 мест на ул. Дирижабельная в городском округе Долгопрудный. Планируемый срок завершения работ — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания школы площадью 6 тыс. 642 кв. м, где разместятся 12 классов, актовый зал, библиотека с читальным залом, музыкальный зал, столовая, два спортивных зала и медицинский блок. На прилегающей территории будет обустроена спортивная площадка, легкоатлетическое ядро, зоны отдыха. Также учтена доступность объекта для маломобильных групп населения.
«В настоящее время на объекте ведется устройство внутренних перегородок, монтаж внутренних инженерных систем», — добавили в пресс-службе.
Заказчиком выступает управление образования администрации городского округа Долгопрудный.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 32 тыс. школ проведут всероссийские проверочные работы по математике Более 1,5 тыс. человек приняли участие в Днях карьеры Финансового университета при правительстве РФ Более 50% госслужащих в Москве составляют специалисты со стажем работы не более шести лет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники656
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой30
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США56
В России подорожают госуслуги237
Первый легальный бордель открывается в России320
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение