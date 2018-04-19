Школьники и педагоги из Сокола присоединились к массовой уборке 14 апреля

Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля 14 апреля присоединилась к общегородской инициативе и приняла участие в субботнике.

— Очень дружно, с энтузиазмом и отличным настроением потрудились сотрудники, ученики и родители на субботнике по благоустройству, — отметил представитель образовательного учреждения. — Сложнее всего работается в школьных зданиях, встроенных в жилые дома — таких у нас четыре. Но мы отлично справляемся.

Особое внимание при выполнении работ уделили зонам, обеспечивающим безопасность зданий и территорий. (ео)