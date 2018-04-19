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Проблемы с поведением у напавшего на школу в Башкирии заметили осенью
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Проблемы с поведением у напавшего на школу в Башкирии заметили осенью 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Проблемы в поведении подростка, напавшего в школе на одноклассников и учительницу, педагоги заметили еще осенью. Об этом сегодня во время прямого эфира на местных телеканалах БСТ и ГТРК-Башкортостан рассказал глава республики Рустэм Хамитов. Он отметил, что жалеет мальчика, ведь причин случившегося много.
— У этого школьника еще осенью были видны сложности в поведении, он участвовал в этих сообществах. Раньше это надо видеть, вскрывать и раньше реагировать. И не давлением, не запугиванием, а пониманием, участием, соучастием — тогда, конечно, можно защитить от таких случаев. Мы обязаны изменить моральный климат и в семьях, и в школах, и власти должны быть более мягкими и внимательными по отношению к таким ребятам. Это сложная тема, — сказал глава РБ.
Он также признал, что школам сегодня недостаточно психологов. В школе, где произошло ЧП, учатся 880 детей, а психолог был один и он не справлялся с нагрузкой.
Напомним, вчера утром в стерлитамакской школе №1 ученик девятого класса напал с ножом на одноклассников и учителя прямо во время урока. После чего устроил поджог и ранил себя. К счастью, раны пострадавших оказались не смертельными, все они, включая зачинщика, находятся в больнице.
Власти Башкирии пообещали всем пострадавшим выплатить по 300 тысяч рублей.
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