Проблемы с поведением у напавшего на школу в Башкирии заметили осенью

Проблемы в поведении подростка, напавшего в школе на одноклассников и учительницу, педагоги заметили еще осенью. Об этом сегодня во время прямого эфира на местных телеканалах БСТ и ГТРК-Башкортостан рассказал глава республики Рустэм Хамитов . Он отметил, что жалеет мальчика, ведь причин случившегося много.

— У этого школьника еще осенью были видны сложности в поведении, он участвовал в этих сообществах. Раньше это надо видеть, вскрывать и раньше реагировать. И не давлением, не запугиванием, а пониманием, участием, соучастием — тогда, конечно, можно защитить от таких случаев. Мы обязаны изменить моральный климат и в семьях, и в школах, и власти должны быть более мягкими и внимательными по отношению к таким ребятам. Это сложная тема, — сказал глава РБ.

Он также признал, что школам сегодня недостаточно психологов. В школе, где произошло ЧП, учатся 880 детей, а психолог был один и он не справлялся с нагрузкой.

Напомним, вчера утром в стерлитамакской школе №1 ученик девятого класса напал с ножом на одноклассников и учителя прямо во время урока. После чего устроил поджог и ранил себя. К счастью, раны пострадавших оказались не смертельными, все они, включая зачинщика, находятся в больнице.