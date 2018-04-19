В Войковском полиция напомнила школьникам о правилах пожарной безопасности

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» в школе №717 Войковского представитель районного ОМВД провела профилактический урок, посвящённый соблюдению правил пожарной безопасности.

— Начальник отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Лариса Кильдяйкина совместно с сотрудниками МЧС провела тренировочную пожарную эвакуацию учащихся и сотрудников школы, — сообщили в ведомстве. — При первых звуках пожарной сигнализации полицейский с педагогами организованно вывели детей во двор школы и построили по классам.

Учебная эвакуация заняла несколько минут и соответствовала нормативам. Сотрудники МЧС, применяя современные технические средства, в кратчайшие сроки ликвидировали условный очаг возгорания.

После успешного завершения эвакуации школьники вернулись в классы, где начальник ОДН рассказала учащимся 6-8-х классов о соблюдении правил пожарной безопасности. (ео)