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В Войковском полиция напомнила школьникам о правилах пожарной безопасности
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В Войковском полиция напомнила школьникам о правилах пожарной безопасности 

Управа района Войковский 32 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» в школе №717 Войковского представитель районного ОМВД провела профилактический урок, посвящённый соблюдению правил пожарной безопасности.
— Начальник отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Лариса Кильдяйкина совместно с сотрудниками МЧС провела тренировочную пожарную эвакуацию учащихся и сотрудников школы, — сообщили в ведомстве. — При первых звуках пожарной сигнализации полицейский с педагогами организованно вывели детей во двор школы и построили по классам.
Учебная эвакуация заняла несколько минут и соответствовала нормативам. Сотрудники МЧС, применяя современные технические средства, в кратчайшие сроки ликвидировали условный очаг возгорания.
После успешного завершения эвакуации школьники вернулись в классы, где начальник ОДН рассказала учащимся 6-8-х классов о соблюдении правил пожарной безопасности. (ео)
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