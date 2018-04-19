Ставрополье выделило 82,7 млн рублей на оборудование для пунктов проведения ЕГЭ 

ПЯТИГОРСК, 19 апреля /ТАСС/. Ставропольский край выделил около 83 млн рублей на оборудование для пунктов проведения ЕГЭ, в которых в этом году будут непосредственно распечатываться бланки для экзаменов, сообщила заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, слова которой приводит пресс-служба губернатора.
"Впервые в этом году бланки контрольно-измерительных материалов будут печататься непосредственно в аудиториях. На оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием из бюджета края выделено 82,7 млн рублей. Данная мера призвана повысить прозрачность и открытость проведения экзамена", — приводит пресс-служба слова Кувалдиной.
По словам зампреда, в основной период с 28 мая по 2 июля в крае будет организована работа 130 пунктов проведения экзаменов. Как и в прежние годы, их оборудуют видеокамерами для онлайн-трансляции, обеспечат все меры безопасности. Свыше 800 кандидатов в председатели и эксперты предметных комиссий от Ставрополья прошли обучение в Федеральном институте педагогических измерений. На экзамене будут присутствовать и независимые наблюдатели, основная часть из них — студенты вузов других регионов России.
Всего ЕГЭ будут сдавать 11,8 тыс. учеников 11-х классов, в прошлом году выпускников было 12,2 тыс. человек.
Аналогичная работа проводится и по государственной итоговой аттестации для 9-классников. ГИА в текущем году будут сдавать порядка 25 тыс. человек, будет организована работа 208 пунктов проведения экзаменов.
Кувалдина также отметила, что досрочное проведение ЕГЭ, которое завершилось 11 апреля, на Ставрополье прошло без серьезных нарушений. Экзамен сдавали 507 человек, один из которых — выпускник текущего года, 463 человека — выпускники прошлых лет, 42 человека — учащиеся профессиональных образовательных организаций, и один обучающийся, окончивший школу со справкой. Для них была организована работа двух экзаменационных пунктов на базе школ городов Ставрополя и Пятигорска.