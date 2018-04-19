Ставрополье выделило 82,7 млн рублей на оборудование для пунктов проведения ЕГЭ

"Впервые в этом году бланки контрольно-измерительных материалов будут печататься непосредственно в аудиториях. На оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием из бюджета края выделено 82,7 млн рублей. Данная мера призвана повысить прозрачность и открытость проведения экзамена", — приводит пресс-служба слова Кувалдиной.

По словам зампреда, в основной период с 28 мая по 2 июля в крае будет организована работа 130 пунктов проведения экзаменов. Как и в прежние годы, их оборудуют видеокамерами для онлайн-трансляции, обеспечат все меры безопасности. Свыше 800 кандидатов в председатели и эксперты предметных комиссий от Ставрополья прошли обучение в Федеральном институте педагогических измерений. На экзамене будут присутствовать и независимые наблюдатели, основная часть из них — студенты вузов других регионов России

Всего ЕГЭ будут сдавать 11,8 тыс. учеников 11-х классов, в прошлом году выпускников было 12,2 тыс. человек.

Аналогичная работа проводится и по государственной итоговой аттестации для 9-классников. ГИА в текущем году будут сдавать порядка 25 тыс. человек, будет организована работа 208 пунктов проведения экзаменов.