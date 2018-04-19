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Школьников Петербурга проверили на патриотизм
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Школьников Петербурга проверили на патриотизм 

АиФ Санкт-Петербург 44 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургских школьников протестировали на патриотизм, сообщает Piter.tv. Отвечать на необычные вопросы 19 апреля пришлось старшеклассникам Московского района.
По предварительным данным, сегодня школьникам выдали необычные тесты, в которых ребят просили ответить на вопросы о патриотизме и экстремизме.
В частности, детей спросили о причинах возникновения экстремистских настроений, как часто им приходится сталкиваться с проявлениями экстремизма и о том, считают ли они себя патриотами.
Вопросы для анкетирования были подготовлены сотрудниками Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, а само тестирование прошло по инициативе центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Московского района.
Справились ли школьники с поставленной задачей, пока неизвестно.
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