Школьников Петербурга проверили на патриотизм

Петербургских школьников протестировали на патриотизм, сообщает Piter.tv. Отвечать на необычные вопросы 19 апреля пришлось старшеклассникам Московского района.

По предварительным данным, сегодня школьникам выдали необычные тесты, в которых ребят просили ответить на вопросы о патриотизме и экстремизме.

В частности, детей спросили о причинах возникновения экстремистских настроений, как часто им приходится сталкиваться с проявлениями экстремизма и о том, считают ли они себя патриотами.

Вопросы для анкетирования были подготовлены сотрудниками Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, а само тестирование прошло по инициативе центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Московского района.

Справились ли школьники с поставленной задачей, пока неизвестно.