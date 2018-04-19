В Октябрьске планиру­ют построить общежит­ие для железнодорожников на 220 мест

Центр занимается переподготовкой кадров и повышением квалификации, здесь организовано обучение по 15 основным рабочим специальностям. Октябрьское подразделение занимает площадь 2,6 га, на которых расположен учебный корпус, полигон и общежитие на 105 мест.

В штате учебного учреждения 12 преподавателей, из них 11 — с высшим образованием. В 2018 году планируется обучить более двух тысяч человек.

Реконструкция учебного корпуса была проведена в 2008–2011 гг. и обошлась в почти в 258 млн рублей. Предмет особой гордости преподавателей — тренажеры для машинистов электровозов и тепловозов, позволяющие отрабатывать навыки управления транспортом в учебных аудиториях.

Дмитрий Азаров поинтересовался, насколько часто обновляется учебное оборудование в центре, преподаватели заверили главу региона, что по мере поступления новой техники на железную дорогу соответствующие обновления производятся и в центре, а новинки технической литературы регулярно поступают в местную библиотеку, как в «бумажном» виде, так и в электронном.

На вопрос руководителя области о проблемах, которые стоят перед учебным центром, и руководители, и обучающиеся ответили, что главное, что их сегодня беспокоит — это нехватка мест в общежитии.

На данный момент здесь проходят обучение более 400 человек со всей Куйбышевской железной дороги , большинству приходится жить в гостиницах Сызрани . Проект нового пятиэтажного общежития на 220 мест со столовой и спортивным залом уже разрабатывается.

Дмитрий Азаров дал поручение главе Октябрьска Александре Гожей оказать содействие при строительстве здания. «Начинайте готовиться к согласованию документации, подключению к сетям, если будет нужна наша помощь, мы к этому вопросу еще вернемся. Это очень важный объект», — сказал глава региона.