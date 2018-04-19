Заменят ли роботы учителей: все за и против

В 1977 году американский писатель-фантаст Айзек Азимов выпустил эссе «Новые учителя», в котором он предложил создать для каждого человека специальную обучающую машину, которая сможет анализировать его уровень знаний и, соответственно, автоматически задавать курс обучения.

Чтобы пожилые люди не теряли воображения и творческих способностей и не стали обузой для постоянно уменьшающегося числа активных молодых людей, я часто выступал с предложениями модифицировать нашу систему образования таким образом, чтобы человек продолжал учиться до конца жизни. Но как это сделать? Откуда взять столько учителей, размышлял Азимов.

Спустя почти 40 лет этот вопрос остается актуальным. Сейчас мы живем в век инновационных технологий, и с каждым годом появляются новые изобретения, которые вытесняют когда-то незаменимые кнопочные телефоны, деревянные неуклюжие автомобили и перьевые ручки.

Но должно же остаться что-то незаменимое, проверенное временем и опытом, например, образование, — с этих слов началась конференция, организованная корпорацией Российский учебник на Международном московском салоне образования.

Во многих отраслях происходит вторжение искусственного интеллекта в деятельность человека. Не избежала этого и школа, в которой ИИ хочет встать на место учителя. Но значит ли это, что в будущем профессии преподавателя уже не будет, а детей станут обучать компьютеры и роботы?

Кто победит: искусственный или естественный интеллект — вопрос интересный, так как сейчас между ними присутствует некое противостояние. Наши дети все чаще предпочитают проводить выходной с планшетом, чем с родителями на природе, и тут явная победа ИИ. Но если ребенок упал и разбил коленку, он вряд ли побежит к планшету, верно? Так что естественный интеллект не сдает позиций, рассказал «Ридусу» вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию Корпорации «Российский учебник» Артем Соловейчик.

Это напрямую связано и с противостоянием преподавателя и робота: никто не заметит учительской чуткости, личного примера, эмоциональной связи учитель-ученик. Учитель — не аудиокнига, тут важны личностные качества.

Вместо или вместе?

Но не все с этим полностью согласны. Например, директор по бизнес-развитию SkyEng Ларьяновский Александр уверен, что учителя можно частично заменить искусственным интеллектом. Конечно, до выражения эмоций роботам еще далеко, но помочь разобраться с рутинной работой и систематизировать данные ему точно под силу.

Учителям бывает непросто держать под контролем целый класс, заметить у каждого слабое место. Машина это сделает за несколько секунд: проанализирует работу ученика, его ответы, чтобы потом выдать учителю всю информацию «по полочкам». В таком формате ИИ выступает не вместо учителя, а вместе, пояснил «Ридусу» Александр Ларьяновский.

Если роботы будут сотрудничать вместе с учителями, которые несколько лет обучались в университетах, стажировались и имеют немалый опыт за плечами, то кто будет учить самих роботов?

Чтобы обеспечить качественную связь ученик-робот-учитель, нужен надзорный орган, который будет контролировать все процессы: исправна ли система ИИ, правильно ли педагог понимает послания компьютера, а главное, нравится ли такой подход к образованию ребенку.

Для этого Александр Адамский , кандидат педагогических наук и научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», предлагает институционально оформить отношения между ИИ, учителем, учеником и его родителями, чтобы были общие нормы и правила.

Новичок в классе

Представителям системы образования стоит рассматривать роботов как новых учеников, которым тоже необходимо создать условия для работы.

Раньше существовала замечательная система парного обучения, когда один ученик помогает другому в учебе. Сейчас для нас роботы или искусственный интеллект — это и есть тот слабый ученик, которому нужно помочь. Причем помочь как ученикам, так и учителям, считает Адамский.

Если грамотно подойти к этому вопросу, ИИ действительно облегчит и усовершенствует работу учителей. Роботы могут стать своеобразным министерством образования, в котором будет обрабатываться большой поток данных.

Например, искусственный интеллект сможет дистанционно собирать все данные о ребенке: его успехи в учебе, участие в олимпиадах, оценки, рекомендации учителей, — огромный пласт информации будет доступен для родителей и учителей.

Учитель с душой

Рядом со мной на конференции сидела женщина лет 60−65, которая всю лекцию что-то динамично записывала в блокноте. В ее глазах было то полное несогласие со спикерами, то какое-то смирение. Очевидно, тема образования ее очень волновала, и женщина хотела задать вопросы экспертам, но из-за ограниченного времени микрофон ей так и не достался.

Как оказалось, Инна Ивановна — учительница истории в одной из московских школ. Большую часть жизни она проработала в школе, и как никто другой знакома со старой системой образования, в которой учитель был не просто лектором, а другом и примером для ребенка.

На конференцию женщина пришла не сама, «направили весь учительский коллектив, деваться некуда» — рассказывает учительница. С новыми технологиями Инне Ивановне приходится сталкиваться постоянно: электронные дневники, интерактивные доски, презентации для урока — ко всему уже привыкли.

Но понимание того, что скоро место учителя займет робот, пугает старшее поколение.

Я не против современных технологий, это замечательно. Как когда-то печатный станок создал новую эпоху, сейчас эту эпоху создает робот. Но уместно ли это для школы? Школа — это не контора по предоставлению услуг, это нечто больше. Сможет ли робот обучить ребенка ценностям, дружбе, взаимопомощи, рассказала учительница.

Инна Ивановна задала хорошие вопросы, на которые сейчас, наверное, ответить невозможно. Для этого должно пройти несколько десятков лет, чтобы дети, выращенные роботами, вышли в социум.

Уже сейчас есть сотни онлайн-сервисов по изучению языков, подготовке к ЕГЭ и тренировки решения логарифмов, но мне еще не попадались программы по обучению ребенка нравственности и честности. И такие программы вряд ли появятся, так как объяснить это на схеме невозможно. Нужен личный пример.

А как вы относитесь к новой экосистеме образования? Нужен ли робот в классе?