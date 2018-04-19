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Всероссийские проверочные работы для учеников 4-5 классов проведут в Нижегородской области
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Всероссийские проверочные работы для учеников 4-5 классов проведут в Нижегородской области 

Нижегородская правда 59 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Проведение Всероссийских проверочных работ для российских школьников продолжится 19 апреля. В этот день учащимся 5 классов предстоит написать работу по математике, а 4 классы выполнят вторую часть работы по русскому языку.
Проверочная работа по русскому языку пройдет в 39 тысячах школ, по математике — в почти 38 тысячах школ из всех регионов России.
Первую часть проверочной работы по русскому языку (диктант) четвероклассники написали 17 апреля. Вторая часть работы включает 12 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. Задания проверяют знание основных языковых единиц, умение понимать письменную информацию, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста и задавать по нему вопросы, распознавать значение слова, подбирать синонимы, правильно ставить ударение в слове. Задания также позволяют выявить уровень владения обучающимися речевыми нормами.
Проверочная работа по математике в 5 классах содержит 14 заданий, на выполнение которых дается 60 минут. В заданиях проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», умение находить часть числа и число по его части, находить неизвестный компонент арифметического действия, умение решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи практического содержания. Также у пятиклассников проверяются умения применять полученные знания для решения задач практического характера, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах, применять геометрические представления при решении практических задач. Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения.
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