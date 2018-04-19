Дошкольники из Отрадного побывали в «Умном городе»

Воспитанники группы № 13 дошкольного отделения № 1327 школы № 1411 на днях побывали на интерактивной выставке современных технологий «Умный город», который расположен на ВДНХ. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

— Ребята сами переключали светофор и регулировали пробки, поговорили со школьным роботом и побывали в классе будущего с 3D-принтером, — рассказали в администрации школы.

Кроме того, дошкольники прокатились на велосипеде в очках виртуальной реальности, а также нашли свой дом и посмотрели, что происходит в городе в режиме реального времени через систему камер видеонаблюдений. (вт)