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Дошкольники из Отрадного побывали в «Умном городе»
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Дошкольники из Отрадного побывали в «Умном городе» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Воспитанники группы № 13 дошкольного отделения № 1327 школы № 1411 на днях побывали на интерактивной выставке современных технологий «Умный город», который расположен на ВДНХ. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
— Ребята сами переключали светофор и регулировали пробки, поговорили со школьным роботом и побывали в классе будущего с 3D-принтером, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, дошкольники прокатились на велосипеде в очках виртуальной реальности, а также нашли свой дом и посмотрели, что происходит в городе в режиме реального времени через систему камер видеонаблюдений. (вт)
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