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Семинар на тему конструирования электронных образовательных материалов прошел в школе №1236
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Семинар на тему конструирования электронных образовательных материалов прошел в школе №1236 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Совместный семинар-вебинар «Конструирование электронных образовательных материалов на основе мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города» учителей школы и преподавателей МИОО состоялся в помещении школы № 1236 на минувшей неделе. Об этом сообщили в администрации школы.
— Участники семинара получили ссылки для обзора мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города, рассмотрели примеры практико-ориентированных заданий и заданий, созданных на основе мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города, а также обсудили возможности использования таких заданий, — пояснили в администрации.
Участники приобрели опыт создания электронных образовательных материалов в библиотеке МЭШ с использованием мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города. (то)
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