Семинар на тему конструирования электронных образовательных материалов прошел в школе №1236

Совместный семинар-вебинар «Конструирование электронных образовательных материалов на основе мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города» учителей школы и преподавателей МИОО состоялся в помещении школы № 1236 на минувшей неделе. Об этом сообщили в администрации школы.

— Участники семинара получили ссылки для обзора мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города, рассмотрели примеры практико-ориентированных заданий и заданий, созданных на основе мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города, а также обсудили возможности использования таких заданий, — пояснили в администрации.

Участники приобрели опыт создания электронных образовательных материалов в библиотеке МЭШ с использованием мультимедийных культурно-образовательных ресурсов города. (то)