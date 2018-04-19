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Воспитанники школы №1601 в Савеловском посетили Центральный музей Великой Отечественной войны
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Воспитанники школы №1601 в Савеловском посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Младшеклассники расположенной в Савеловском школы № 1601 им. Лютикова посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где организованы выставочные экспозиции «Землянка» и «Марш-бросок». Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Дети погрузились в атмосферу развернутого военного лагеря и лучше узнали историю мировой войны, — поделился представитель администрации.
В конце программы школьников ждал обед из настоящей полевой кухни. В подарок каждый из участников получил фотографию. (мю)
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