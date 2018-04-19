День открытых дверей устроят в одной из школ Тимирязевского

День открытых дверей проведут в школе № 1213, расположенной в 3-м Нижнелихоборском проезде. Мам, пап, а также будущих воспитанников будут ждать в среду, 25 апреля, с 18.00 до 19.00. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— У родителей будущих первоклассников будет возможность познакомиться с классными руководителями, лично задать вопросы директору школы, узнать, какие документы нужно предоставить для поступления, — поделился сотрудник администрации.

Адрес школы: 3-й Нижнелихоборский проезд, 6а. (мю)