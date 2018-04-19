Ещё
День открытых дверей устроят в одной из школ Тимирязевского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День открытых дверей устроят в одной из школ Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
День открытых дверей проведут в школе № 1213, расположенной в 3-м Нижнелихоборском проезде. Мам, пап, а также будущих воспитанников будут ждать в среду, 25 апреля, с 18.00 до 19.00. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— У родителей будущих первоклассников будет возможность познакомиться с классными руководителями, лично задать вопросы директору школы, узнать, какие документы нужно предоставить для поступления, — поделился сотрудник администрации.
Адрес школы: 3-й Нижнелихоборский проезд, 6а. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В библиотеке на Дмитровке провели занятие для будущих космонавтов На территории Тимирязевки провели весеннюю уборку На Московском международном салоне образования Тимирязевка представила сразу три стенда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300640
РФ нашла способ поквитаться с США163
Болгария: спасибо России, но…309
Российским морякам удалось сбежать с Украины142
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца212
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение