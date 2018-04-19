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«Просвещение» и ВДЦ «Океан» осуществят образовательные проекты в Приморье
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«Просвещение» и ВДЦ «Океан» осуществят образовательные проекты в Приморье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группа компаний «Просвещение» и Всероссийский детский центр «Океан» в четверг в рамках Московского международного салона образования подписали соглашение о сотрудничестве по реализации совместных проектов, федеральных и региональных программ на Дальнем Востоке, говорится в сообщении «Просвещения».
На базе ВДЦ «Океан» планируется создать постоянно действующую площадку для апробации, внедрения и передачи опыта инновационных направлений в сфере общего и дополнительного образования. Важную задачу в своем партнерстве стороны видят в формировании позитивного образа Дальнего Востока России, а также интереса педагогов и обучающихся к природе, культуре, искусству и экономике Дальнего Востока.
"Просвещение" и ВДЦ «Океан» договорились организовать на территории учебного центра класс «Просвещения», а также организовать саммит «Юные лидеры России», который пройдет на территории Всероссийского детского центра.
"Всероссийский детский центр «Океан» — это образовательное пространство высоких возможностей. Педагогическому коллективу «Океана» удается не просто организовывать детский отдых, но и решать задачи интеллектуального, личностного развития школьников. Неудивительно, что детский центр популярен не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Группа компаний «Просвещение» обладает многолетним опытом участия в развитии региональных систем образования, создания новых методик, уделяет большое внимание развитию дополнительного образования и внедрению инновационных технологий. Надеюсь, участие «Просвещения» в проектах «Океана» будет способствовать его дальнейшему развитию", — цитируется в сообщении первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.
Также в соответствии с соглашением стороны объединят усилия для проведения международных, всероссийских и региональных научно-практических семинаров, курсов повышения квалификации и мастер-классов для педагогов дополнительного образования, поддержке талантливой молодежи, осуществлении мероприятий по формированию общего информационного пространства интернет-порталов.
"Сегодня образование — это сфера, которая требует изменения смыслов, форматов, методик. Связано это, в первую очередь, с детьми, будущим нашей страны. Наше сотрудничество позволит апробировать, внедрять и распространять лучшие образовательные практики", — приводятся в сообщении слова директора Всероссийского детского центра «Океан» Андрея Базилевского.
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