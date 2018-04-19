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Студентам-юристам будет сложнее попасть на практику в прокуратуру
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Студентам-юристам будет сложнее попасть на практику в прокуратуру 

Legal.Report 1 час назад
Генеральная прокуратура РФ разработала проект приказа об изменении порядка прохождения студентами практики в органах прокуратуры.
Круг лиц, которые будут проходить практику в прокуратурах, предполагается кардинально изменить. Если ранее положение касалось лиц, обучающихся в вузах по направлениям прокуратур, то теперь оно распространяется на всех студентов. В то же время в приказе уточняется, что впредь речь будет идти только о студентах государственных вузов.
Студенты, которые учатся в вузе по направлениям прокуратур, должны проходить практику именно в «своей» прокуратуре. Для прохождения практики остальных учащихся администрация вуза должна заключить соглашение с прокуратурой субъекта РФ. Причем в приоритетном порядке направления на практику будут получать все же студенты-целевики.
Устанавливается, что практику в прокуратуре должны проходить только студенты, не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Кроме того, при решении вопроса о «допуске» в прокуратуру будет учитываться наличие у кандидатов дисциплинарных взысканий — в частности, за нарушение правил внутреннего распорядка вуза или правил проживания в общежитиях.
Как и раньше, после завершения практики руководитель должен будет составить на студента характеристику. Но к студентам-"целевикам" опять же предусмотрено более внимательное отношение: копии их характеристик будут храниться в курирующих этих учащихся прокуратурах до истечения года после окончания срока их обучения.
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