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Ректор Тимирязевской академии рассказала о востребованности выпускников аграрных вузов
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Ректор Тимирязевской академии рассказала о востребованности выпускников аграрных вузов 

RT на русском 1 час назад
«Могу с уверенностью сказать, что выпускники аграрных вузов востребованы на рынке труда от Калининграда до Камчатки», — заявила она.
По её словам, крупнейшие холдинги России нуждаются в квалифицированных кадрах, и ошибочно полагать, что работники в сельском хозяйстве — низкооплачиваемая категория.
Как отметила Золина, выпускники аграрных вузов могут рассчитывать на престижную зарплату и соцгарантии.
Ранее Тимирязевская академия представила свои разработки на форуме сельхозпроизводителей.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия получила более 222 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.
RT на русском: последние новости
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