Ректор Тимирязевской академии рассказала о востребованности выпускников аграрных вузов

«Могу с уверенностью сказать, что выпускники аграрных вузов востребованы на рынке труда от Калининграда до Камчатки», — заявила она.

По её словам, крупнейшие холдинги России нуждаются в квалифицированных кадрах, и ошибочно полагать, что работники в сельском хозяйстве — низкооплачиваемая категория.

Как отметила Золина, выпускники аграрных вузов могут рассчитывать на престижную зарплату и соцгарантии.

Ранее Тимирязевская академия представила свои разработки на форуме сельхозпроизводителей.