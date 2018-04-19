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В школе Бабушкинского прошла акция «Весенняя неделя добра»
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В школе Бабушкинского прошла акция «Весенняя неделя добра» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В школе № 281 прошла общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра», сообщает сайт школы.
«Ученики — волонтеры УК № 1 подготовили выступление по теме «Объекты культурного наследия» для учащихся седьмых и десятых классов. Выступление включало в себя информацию об объектах культурного наследия России, викторину «Объекты ЮНЕСКО в России» и фильм «Объекты культурного наследия в России», — говорится в сообщении.
Данное мероприятие было проведено с целью популяризации идей, ценностей и практики добровольчества, активизации созидательного добровольческого потенциала, вовлечения молодежи в социальную практику, консолидации общественно-государственных усилий в совместном решении социальных проблем общества. (вт)
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