В школе Бабушкинского прошла акция «Весенняя неделя добра»

В школе № 281 прошла общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра», сообщает сайт школы.

«Ученики — волонтеры УК № 1 подготовили выступление по теме «Объекты культурного наследия» для учащихся седьмых и десятых классов. Выступление включало в себя информацию об объектах культурного наследия России , викторину «Объекты ЮНЕСКО в России» и фильм «Объекты культурного наследия в России», — говорится в сообщении.

Данное мероприятие было проведено с целью популяризации идей, ценностей и практики добровольчества, активизации созидательного добровольческого потенциала, вовлечения молодежи в социальную практику, консолидации общественно-государственных усилий в совместном решении социальных проблем общества. (вт)