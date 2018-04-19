Ещё
Названы профессии для выпускников школ 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы профессии для выпускников школ 2018 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Через пять-шесть лет будут востребованы компетенции, связанные с цифровой экономикой. Получить такое образование можно в российских колледжах, рассказал "Российской газете" генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России)" Дмитрий Глушко на Ялтинском международном экономическом форуме.
Нужно, чтобы у школьников была возможность попробовать различные компетенции на практике. Тогда выбор будущей профессии будет более осознанным и эффективным, отметил Дмитрий Глушко. Он также рассказал, что будут востребованы инженерные профессии и связанные с индустрией гостеприимства и сервисными услугами.
"В нашей стране более трех тысяч колледжей, из них примерно тысяча тех, где есть современная инфраструктура, оборудование, которое используется сегодня в производстве и даже опережает его. В таких колледжах есть преподаватели, которые сами умеют выполнять все операции. Проходя такое обучение, человек имеет возможность через публичный экзамен подтвердить свои практические и профессиональные навыки, а это и нужно работодателям", — сказал Дмитрий Глушко.
Российская Газета: последние новости
Посол Азербайджана выступил за популяризацию русского языка в стране Инженерное образование модернизируется и по содержанию, и по форме Обязательное распределение выпускников вузов может вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300640
РФ нашла способ поквитаться с США163
Болгария: спасибо России, но…309
Российским морякам удалось сбежать с Украины142
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца212
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение