Названы профессии для выпускников школ 2018 года

Нужно, чтобы у школьников была возможность попробовать различные компетенции на практике. Тогда выбор будущей профессии будет более осознанным и эффективным, отметил Дмитрий Глушко. Он также рассказал, что будут востребованы инженерные профессии и связанные с индустрией гостеприимства и сервисными услугами.

"В нашей стране более трех тысяч колледжей, из них примерно тысяча тех, где есть современная инфраструктура, оборудование, которое используется сегодня в производстве и даже опережает его. В таких колледжах есть преподаватели, которые сами умеют выполнять все операции. Проходя такое обучение, человек имеет возможность через публичный экзамен подтвердить свои практические и профессиональные навыки, а это и нужно работодателям", — сказал Дмитрий Глушко.