Ещё
Областное родительское собрание прошло в Реутове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Областное родительское собрание прошло в Реутове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 500 человек приняли участие в областном родительском собрании «Нравственные ценности в воспитании детей» из цикла «Подмосковная весна. Дорога к храму», прошедшем в Реутове.
Собравшихся приветствовали управляющий Московской епархией Русской православной церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, министр образования Московской области Марина Захарова и глава города Реутов Станислав Каторов.
В рамках собрания прошла и традиционная встреча руководства министерства образования Московской области и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с классными руководителями. Специалисты обсудили внешкольную работу по социальному партнерству школы, семьи и Русской православной церкви в  духовно-нравственном
воспитании и развитии детей школьного и дошкольного возрастов.
Сегодня идет самая настоящая битва за умы и души детей и молодежи. Наша с вами общая задача — не дать разрушить традиционные ценности, понятия духовности и нравственности. Лишь объединив усилия, мы можем обеспечить эффективность патриотического и  духовно-нравственного
воспитания
— Игорь Брынцалов.
Председатель Мособлдумы на примере Реутова рассмотрел возможность семейного религиозного воспитания. При городских храмах работают Воскресные школы, дети ездят на областные православные чтения, учатся патриотизму в рядах Юнармии, приобщаются к творчеству и искусству в музеях, художественных и музыкальных школах, театральных студиях.
360tv.ru: последние новости
«Патриотизм должен быть в умах». Россия сказала «Пора домой» учащимся в Британии Принудительное или обязательное: как распределение после ВУЗов скажется на рабочих местах? Минобрнауки анонсировал «перезагрузку» системы воспитания в школах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300649
РФ нашла способ поквитаться с США164
Болгария: спасибо России, но…310
Российским морякам удалось сбежать с Украины145
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца212
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение