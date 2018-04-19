Областное родительское собрание прошло в Реутове

Около 500 человек приняли участие в областном родительском собрании «Нравственные ценности в воспитании детей» из цикла «Подмосковная весна. Дорога к храму», прошедшем в Реутове

В рамках собрания прошла и традиционная встреча руководства министерства образования Московской области и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с классными руководителями. Специалисты обсудили внешкольную работу по социальному партнерству школы, семьи и Русской православной церкви в духовно-нравственном

воспитании и развитии детей школьного и дошкольного возрастов.

Сегодня идет самая настоящая битва за умы и души детей и молодежи. Наша с вами общая задача — не дать разрушить традиционные ценности, понятия духовности и нравственности. Лишь объединив усилия, мы можем обеспечить эффективность патриотического и духовно-нравственного

воспитания

— Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы на примере Реутова рассмотрел возможность семейного религиозного воспитания. При городских храмах работают Воскресные школы, дети ездят на областные православные чтения, учатся патриотизму в рядах Юнармии, приобщаются к творчеству и искусству в музеях, художественных и музыкальных школах, театральных студиях.